Graciela Borges recibió el Premio María Elena Walsh

La actriz recibió el premio por su trayectoria, aporte a la cultura y labor solidaria. El galardón reconoce a personalidades de la provincia de Buenos Aires que transmiten valores y son ejemplos en su comunidad.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, entregó el premio “María Elena Walsh” a la actriz Graciela Borges, junto con el intendente del Partido de La Costa, Juan De Jesús y el ministro de Gestión Cultural bonaerense, Alejandro Gómez. En el mismo acto, se distinguió al Comedor “La Lechucita” de la Comunidad Toba de Marcos Paz por su labor solidaria en el barrio.

Tras recibir el reconocimiento, Graciela Borges aseguró: “Es muy emocionante recibir un premio que lleve el nombre de María Elena Walsh, porque fue una de las personas más cercanas a mi vida, nos quisimos mucho y tuvimos un equipo de gente adorable a través de muchos años. Además, es de un gran valor que este galardón se entregue también a la gente del comedor”. En representación del comedor “La Lechucita” recibieron la estatuilla Silvana, Elena y Simón y, en ese marco, Graciela señaló que “es un anhelo que esta ayuda les sirva a ellos porque trabajan con mucho fervor”.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Manuel Mosca agradeció “a los héroes silenciosos que tiene esta provincia, porque es por ellos que hemos creado este premio, porque son personas que nos generan mucha admiración y que nos inspiran para seguir adelante. Y eso nos encuentra a dirigentes de distintos espacios políticos juntos, éste es un lugar en el que no hay diferencias. Graciela es un gran ejemplo de eso, ella no es de ningún partido, es de todos nosotros y su labor solidaria es la que nos inspira, no sólo a nosotros, sino a muchos bonaerenses”.

Por último, el intendente Juan Pablo De Jesús destacó que “es muy importante esta iniciativa de la Cámara de Diputados, porque destaca la labor social y artística, y en el caso de Graciela Borges no sólo se la reconoce por su gran aporte a la cultura, sino por lo que ha hecho por otros y eso es un gran ejemplo para los bonaerenses”.

El premio “María Elena Walsh” fue entregado anteriormente a la actriz Virginia Lago y al cantante Axel, por su aporte a la cultura y trabajo solidario y a Jorge Taddei y Beatriz Regal, padres de Wanda Taddei; por su compromiso social en la lucha contra la violencia de género.

Del acto, que se realizó en el nuevo Espacio Multicultural de Mar de Ajó, participaron los diputados Maximiliano Abad, Liliana Denot, Federico Otermin y las senadoras Flavia Delmonte y Graciela Demaría.

Nota y foto: Dirección de Prensa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.-

