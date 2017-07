Habrá paro de transporte de larga distancia este fin de semana

La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió hoy un paro nacional de 48 horas en el transporte de larga distancia para el próximo fin de semana ante “el fracaso total del diálogo paritario”, señaló el titular del gremio, Roberto Fernández, quien afirmó que la huelga comenzará a la 0 del sábado y se extenderá hasta las 24 del feriado del domingo.

El sindicato de la UTA anunció este jueves un paro nacional de los trabajadores de micros de larga distancia por 48 horas, entre las 0:00 del próximo sábado y las 24 del domingo, luego de que fracasaran las negociaciones paritarias para acordar el salario del sector.

“Hemos debido tomar esta decisión extrema ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias del sector. Pedimos disculpas a los usuarios, pero ante la intransigencia de los empresarios, no queda más remedio que adoptar medidas de fuerza en defensa de los legítimos derechos de los trabajadores”, sostuvo la UTA en un comunicado.

La medida de fuerza afectará a los pasajeros que quieran viajar en el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias del interior y una semana antes de que comience el receso invernal en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) había advertido el miércoles a la noche que peligraba el servicio que prestan los micros en todo el país de cara a las vacaciones de invierno ante la imposibilidad de pagar los salarios de los trabajadores, debido a una crisis originada por la quita de los subsidios, baja demanda de gente y la creciente actividad aérea.

Mario Verdaguer, presidente de la CELADI, que agrupa a más del 70 por ciento de las empresas del sector que emplean a unos 19 mil trabajadores, remarcó que se viene trabajando a pérdida, por lo que varias firmas no pueden afrontar el pago del salario y el medio aguinaldo y propusieron un pago escalonado, publicó el portal del Diario Popular.

“Le venimos advirtiendo al Ministerio de Transporte que el servicio se viene precarizando y va a generar situaciones no deseadas, como la posibilidad que no estemos prestando los servicios en vacaciones. No por decisión empresarial, sino porque si no pagamos en tiempo y forma, presumimos un nivel de inconveniente, ya que el gremio nos ha hecho saber que no van a permitir estas situaciones”, señaló Verdaguer.

Otro tema que preocupa al empresario es la diferencia que se hace con los servicios aéreos: “Este gobierno ha fijado posición en que va a levantar el régimen de subsidios, pero el sector aéreo recibe 3 mil millones de pesos, el ferrocarril casi 2.590 millones y el urbano 34 mil millones. Hasta a las Low Cost, que son extranjeras, les están garantizando una carga media y si no la cubren la va a pagar la Provincia”, denunció.

“Hay que rediseñar la actividad y eso hace que se encuentren desestabilizados 5 mil puestos de trabajo. Hay que buscar que cada trabajador gane menos para que la ecuación económica sea rentable y con un servicio digno. El Ministerio de Transporte no está atendiendo nuestras urgencias y si no se toman medidas correctivas, la reestructuración implica achicarse en todos los aspectos”, cerró en declaraciones a Diario Popular. m1.-

