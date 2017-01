Habrían sacado de un banco a una mujer musulmana por su atuendo

Una musulmana fue echada de un banco en Córdoba.

Una mujer que profesa la religión musulmana denunció que le pidieron que se retirara de una sucursal del Banco de Córdoba, en Villa María, por su vestimenta.

“En Banco Nación, después de dos horas de esperar que me atiendan un policía me pidió que me retirara porque incomodaba cómo estaba vestida. En ese momento no me fui y estaba vestida igual. Y ayer en el Banco de Córdoba se acerca un policía y un muchacho de seguridad y me dice que me tengo que retirar porque no puedo permanecer en el banco con la cabeza cubierta por un protocolo de seguridad”, dijo Mariana Robiglio.m1.-



