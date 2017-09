Hay organizaciones que generan “conflictos” y no hacer “marketing de la pobreza”: dijo la Ministra de Desarrollo Social de la Nación

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, sostuvo este domingo que “hay organizaciones que más que mostrar la pobreza vienen a generar una situación conflictiva” al tiempo que reclamó no hacer “marketing de la pobreza”. “No se puede hacer márketing de la pobreza, hay un 30% de pobreza que reconocimos por estadísticas del INDEC, lo visibilizamos y ahora hay que darle respuesta”, aseguró la ministra.

“Tenés la utilización que tiene que ver con una historia de los últimos diez años de toma y daca, yo te doy si no me cortás. De ese lugar nos tenemos que correr. La movilización en ningún sentido debería ser usada políticamente, porque la pobreza no debería ser usada políticamente”, agregó Stanley a radio Milenium.Las declaraciones se producen en momentos en que organizaciones que integran el denominado “triunvirato piquetero” anunciaron que mañana definirán, en una asamblea, un “plan de movilizaciones con ollas populares” que arrancaría este miércoles con concentraciones ante grandes cadenas de supermercados para pedir la entrega de alimentos y en reclamo de la plena implementación de la Ley de Emergencia Social y de la aprobación de la emergencia alimentaria.

Así lo confirmaron hoy voceros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y de Barrios de Pie, quienes detallaron que las deliberaciones de los delegados se desarrollarán a partir del mediodía en la sede de la CTEP, ubicada en Pedro Echagüe al 1200, del barrio porteño de Almagro, encuentro al que se sumarán también las agrupaciones del Frente de Organizaciones en Lucha. Télam.-



Me gusta: Me gusta Cargando...