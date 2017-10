Hay un protocolo para la detención de las personas del colectivo LGTB. ¿Esto no es discriminar?. Muy pronto sacarán un protocolo para detener a todos los que no sean rubios y de ojos celestes, eso si, cada protocolo tendrá diferentes estrategias de acuerdo a si uno es gordo, flaco, pelado, porrudo, de otra raza que no sea la blanca, etc. y Habrá protocolos diferentes para detener latinoamericanos y otros para detener a la gente que venga de países europeos y por supuesto, un protocolo especial para otros países como Estados Unidos.

Aquí la nota de MinutoUno:

El gobierno nacional estableció una serie de reglas que deberán cumplir las fuerzas de seguridad a la hora de detener a personas que pertenezcan al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad estableció un protocolo para registrar o detener a personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB).

Se trata del “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.”, que fue oficializado con la firma de la ministra Patricia Bullrich.

¿De qué se trata el protocolo que puso en vigencia el Gobierno?

-El registro deberá ser realizada por personal femenino, quien actuará de conformidad con el modelo de Uso Racional de la Fuerza, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción.

-La prevención, el registro o la detención se realizarán resguardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de la persona.

-Está prohibido todo acto que cause intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales (ESTO PENSAMOS QUE NUNCA DEBE PASAR ¿O SI?), con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión.

-La privación de la libertad de una persona, por la comisión de una falta o contravención sólo procederá de un modo excepcional y siempre que ella tenga prevista una pena privativa de libertad o sea en cumplimiento de una orden precisa de las autoridades encargadas de sancionarla, debiendo notificar inmediatamente a la fuerza policial o de seguridad que corresponda.

-Solo se podrá detener a una persona sin orden judicial cuando sea necesario para evitar la comisión de un delito o para impedir la continuación de sus efectos o para volver a detener a la persona que se fugó de un lugar de detención o de una detención previa.

-Si una persona detenida no posee consigo la documentación necesaria para identificarla, solo se la podrá demorar en solo policial un máximo de 10 horas, y no serán alojadas en calabozos.

-La persona detenida será alojada según el género autopercibido, en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad otros derechos o si, al momento de informar su género, no se identifica con ninguno.

-El protocolo es de aplicación obligatoria para todo el personal perteneciente a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. M1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...