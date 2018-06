Hugo Moyano ratificó el paro de Camioneros, pero prometió que no va a haber cortes de ruta

El líder sindicalista aseguró que no los camiones estarán a un costado de la ruta y reiteró que esperan un aumento salarial del 27%.

Pese a que la audiencia en el ministerio de Trabajo será este martes, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó que el jueves, a partir de las 0hs, realizarán un paro nacional, sin cortes de ruta porque los empresarios ya adelantaron que no pueden pagar el aumento del 27% que reclama el gremio.

“Tuvimos una reunión hoy y el sector empresario dijo que no está en condiciones de pagar el 27%. Vamos a ir mañana a una audiencia pero hemos ratificado la medida de fuerza del jueves”, aseguró Moyano en una conferencia de prensa este lunes en la sede del gremio.

Moyano aclaró que no habrá cortes de ruta, y así desmintió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había adelantado que no permitirían piquetes. “No va a haber cortes de ruta, como dijo Bullrich, sólo vamos a parar”, aseguró y advirtió: “que se olvide de nosotros porque no vamos a hacer nada que no corresponda, ni que tenga que ver con el derecho que dicta la Constitución”.

Además alertó a la Ministra: “Si llega a haber algún trabajador lastimado, nos reuniremos en asamblea y decidiremos que medida tomar”.

Por otro lado, culpó del conflicto al reciente acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. “Seguramente el porcentaje del 15% lo puso el FMI, así que deberíamo negociar con Lagarde – titular del organismo- porque el gobierno acá no decide”, manifestó. FUENTE: MUNITOUNO.-



Me gusta: Me gusta Cargando...