Inakayal, el jefe militar mapuche que enfrentó la Conquista del Desierto

El periodista y escritor Adrián Moyano, residente en Bariloche, presentó ayer, 24 de agosto a las 18 horas en la Casa de Río Negro, Reconquista 556, su último libro dedicado al lonko, quien enfrentó al entonces naciente estado argentino.

Fue una buena posibilidad para escuchar y abordar la historia desde otra perspectiva, la oportunidad de hablar con alguien que dedica su trabajo a los indígenas locales.

La cuestión Mapuche tan arriba en estos días por la desaparición de Santiago Maldonado, desató al mismo tiempo una escalada contra ese pueblo originario que caló de inmediato.

Con la población educada por los medios de comunicación sin elementos de juicio, que no conocen, no saben y no tienen manera de acceder a esos desconocidos que poblaron estas tierras por milenios, están dispuestos a creer lo primero que escuchan o ven por la televisión donde circulan sin mayor problema definiciones vergonzantes y carentes de cualquier valor, no digo histórico, sino periodístico.

Viendo este tratamiento me acuerdo de una de las primeras definiciones, entre tantas de igual valor, que escuché al andar en el mundo indígena: “los blancos son ignorantes y violentos”. Creo que es bien cierto.

*La autora es periodista interesada.en Pueblos Indígenas, Socioambiente y Campesinado. Twitter: @Albafwa . Nota de Infomews.com.-



