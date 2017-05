INSEGURIDAD: Asaltaron a una funcionaria bonaerense en su casa de La Plata

Una funcionaria provincial fue víctima de la inseguridad. Se trata de Marta Molinari, quien este miércoles al mediodía fue sorprendida por dos delincuentes que ingresaron a su chalet a cara descubierta. La mujer relató que escuchó un fuerte ruido y que unos segundos después, tenía enfrente a dos desconocidos, con la cara descubierta que comenzaron a amenazarla.

“Me agarraron del pelo, me golpearon y me ataron en el sector donde tengo mi escritorio. Y en más de una ocasión me dijeron cosas como ‘decí dónde está el dinero’, ‘dame las joyas’ o ‘te mato’. Demostraban manejarse normalmente. Tenían todo muy en claro”, aseguró Molinari al diario platense El Día.

Al ser consultada sobre los objetos que le sacaron de su vivienda, informó que “se fueron con dinero (evitó precisar la cantidad) y algunos elementos de valor, entre los que creí que estaba mi celular. Pero (el aparato) después apareció tirado en el piso del comedor”.

Por el caso tomó intervención la comisaría 2° de La Plata, donde se inició una causa por “robo calificado”, previa actuación en la escena de un grupo de agentes del Comando de Patrulla La Plata. La UFI Nº 9 del Departamento Judicial local está a cargo de la investigación. M1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...