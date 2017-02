Juan Román Riquelme frenó la exhibición de un documental

Juan Román Riquelme desautorizó la proyección de un documental sobre su carrera deportiva, cuya presentación estaba prevista para abril, según informó su director, Sebastián De Caro.

“Él nos confirmó vía su abogado y representante que no daban autorización para usar su imagen y nombre”, explicó en un comunicado. De Caro afirmó que Riquelme y su representante, Daniel Bolotnicoff, “no podían prohibir” la exhibición del documental, titulado “Román”.

De todas formas, decidió “retirar la película de circulación y detener todo tipo de exhibición por tiempo indeterminado”.

El documental había sido preseleccionado para ser parte del próximo Bafici. A continuación, el comunicado completo de De Caro.

“La película documental de Román surgió hace mucho tiempo. Grabamos junto al equipo de CHAK el que fue el último partido de Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca. Todo el encuentro una cámara siguió al que para mí y para muchos fue el futbolista más inteligente y creativo del fútbol argentino.

Cuando vimos el material nos encantó y así surgió ROMÁN, un registro del 10 en su último partido y todos los detalles alrededor: sentir, observar y pensar a ese jugador. Convocamos entonces a diferentes personalidades para hablar de Román y su juego. Reflexionaron así sobre Riquelme: El Indio Solari, Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Juan Pablo Varsky, Gustavo Noriega, Eugenia Zicavo, Martín Caparros, Eduardo Aliverti, Pablo Alabarces, Horacio Pagani, Marina Zucchi, Gastón Pauls, Dario Sztanjzrajber, Gonzalo Bonadeo, El Chavo Fucks, Quintín, Eduardo Sacheri y Tomás Abraham. Trabajamos duro en la película. Quedó muy linda. Aún no salió de la isla de edición. Hace una semana nos enteramos que ROMÁN estaba preseleccionada para participar de BAFICI. El plan era presentarla allí. Solo había un problema, No contábamos con la autorización de Román para proyectar la película. Finalmente hoy nos confirmó vía su abogado y representante que no daban autorización para usar la imagen y nombre del jugador, pero que no podían prohibir que la pasemos, que quedaba en nosotros y nuestra conciencia qué hacer.

Como respetamos a Juan Román Riquelme, que es tanto protagonista y asunto de la película, es mi decisión sin vuelta atrás retirar la película de circulación y detener todo tipo de exhibición por tiempo indeterminado.

Doy gracias a todos los que trabajaron ad honorem en un proyecto que queríamos que fuera solidario.

Gracias a los medios que se hicieron eco. Gracias a todos los que aportaron sus voces. ¡Hasta la próxima!” m1.-



