La ANSES abona la Asignación Familiar por Prenatal

e realiza la ANSES al trabajador registrado, titular de la Prestación por Desempleo, de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y monotributistas, durante los meses de gestación y hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, siempre que no exceda las nueve mensualidades y el ingreso familiar no supere los $73.608 (o los $36.804 cada integrante).

La titular (cualquiera sea su estado civil) debe contar con una antigüedad laboral mínima y continuada de tres meses a la fecha de concepción, para que la asignación pueda ser percibida junto con el haber mensual; a excepción de los titulares de la Prestación por Desempleo y de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur que no requieren antigüedad.

En caso de que quien lo perciba sea un titular masculino, deberá tener acreditada ante la ANSES la relación de matrimonio o convivencia con la mujer embarazada.

Grupos de pago para hoy

• Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $7266 y sus documentos terminan en 0.

• Titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 3.

Los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar.

FUENTE: ANSES ROQUE PÉREZ.-

Me gusta: Me gusta Cargando...