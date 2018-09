La bacteria streptococcus pyogenes provocó la muerte de cuatro menores y un adulto, y encendió el alerta

A la muerte de cuatro menores en diferentes puntos de la Argentina (dos en Buenos Aires, uno en Rosario y el último en Posadas) se le agregó la de un adulto en la localidad bonaerense de Pergamino, a causa de la bacteria estreptococo, científicamente llamada streptococcus pyogenes, encendió el alerta. PERFIL consultó con un especialista para explicar cuáles son los síntomas que presentan los pacientes y cómo prevenir el contagio. La bacteria estreptococo se transmite de persona a persona y es una de las principales responsables de generar infecciones de garganta en los niños. El doctor Ricardo Teijeiro, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó: “Es una bacteria que habitualmente tenemos, en invierno y principio de primavera, en la garganta”. “En los adultos, en la mayoría de los casos no nos damos cuenta ni tenemos síntomas. Pero en los chicos, y dependiendo de la edad, puede producir la gran mayoría de las veces anginas, faringitis y dolores habituales que hoy por hoy con los antibióticos se supera. En muy pocos casos este tipo de invasión del torrente sanguíneo pueda llegar al pulmón y producir secuelas tan importantes”, detalló el especialista. ¿Cuáles son los síntomas de la bacteria streptococcus pyogenes?: Fiebre Dolor de garganta Vómitos Malestar en la garganta Rechazo de alimentos Dificultad respiratoria Anginas Faringitis Lesiones en la piel Teijeiro señaló que “es fundamental que la gente concurra tempranamente a la consulta médica porque con el diagnóstico y el tratamiento inmediato el chico deja de contagiar a las 24 o 48 horas de tomar la medicina”. “No hay que perder tiempo en general en ninguna enfermedad. Hay que aprender que cuando uno tiene síntomas, y sobre tomo un niño, hay que concurrir al médico, no hay que automedicarse”, sostuvo. Lo primero que hay que hacer ante un síntoma es consultar al médico. ¿Qué hacer ante la presencia de síntomas del streptococcus pyogenes? Consultar de modo urgente con el médico (no con el farmacéutico) aunque sea telefónicamente. No automedicarse Si el menor presenta algunos de los síntomas mencionados anteriormente, no enviarlo a la escuela para evitar contagiar a los compañeros Alerta. Ante los dos casos registrados en Buenos Aires, y otros tres de pequeños que permanecen internados en grave estado por esta bacteria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica. Ante esto, Teijeiro remarcó: “Es fundamental que se emita el alerta para nosotros los médicos; y para la población también es importante para enfrentarlo y que no autoconsuman medicación y que tomen conciencia que puede pasar algo más que un simple resfrío”. El infectólogo hizo hincapié en la importancia de conocer cómo se puede transmitir la bacteria: “Lo más importante para informar es que se trata de un contagio interhumano, es decir que el contagio se produce de persona a personas y el que lo tiene, lo tiene en la garganta. Uno puede contagiar cuando besa, cuando toma de la misma botella una bebida o cuando estornuda”. ¿Cómo prevenir el contagio de la bacteria? Lavarse las manos Cubrirse cuando tose Cubrirse cuando uno va a toser es una forma de evitar que se propaguen las bacterias Casos. En Buenos Aires dos menores fallecieron víctimas de esta bacteria; mientras otros tres se encuentran en estado grave. El director del Programa de Infectología Pediátrica de la UBA, Eduardo López, fue quien confirmó los decesos: “Fallecieron dos pacientes, uno de 3 años y otro de 7”, sostuvo. Asimismo, detalló que de los dos pacientes que perdieron la vida en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, uno era residente de la Capital Federal, mientras que el segundo era oriundo de la localidad de Avellaneda. El tercer caso se registró en Rosario, Santa Fe, y corresponde a una nena de seis años la cual falleció el viernes por una septicemia generalizada. Desde Epidemiología de esa provincia manifestaron en las últimas horas que la menor había contraído la bacteria. La última de las víctimas fatales se conoció este martes por parte de la jefa de Infectología del Hospital Pediátrico de Posadas, en Misiones, quien explicó que también se trata de una una niña de seis años, la cual permanecía internada en el sanatorio Caminos y falleció el sábado. El último hecho fue confirmado por las autoridades de la Región Sanitaria Cuarta, quienes precisaron que un adulto identificado como Nicolás Dominé, de 38 años, murió como consecuencia de la bacteria. En Pergamino, el hombre había visitado a su médico de confianza por una angina, uno de los síntomas más comunes para detectar la presencia del virus.

