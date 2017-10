La CIA reveló cuáles fueron las últimas palabras del Che Guevara

Un ex agente que comandó la operación de arresto y ejecución del revolucionario, contó cuáles fueron las últimas peticiones de este mítico personaje.

A 50 años del asesinato del Che, el ex agente de la CIA, Félix Rodríguez, contó cómo fue que le comunicó al guerrillero la orden oficial. “Comandante, lo siento, son órdenes del alto mando boliviano”.

“Se puso blanco como un papel”, reveló Rodríguez en una entrevista con CNN. Luego del impacto de la noticia, el argentino respondió: “Es mejor así, yo nunca debí haber caído preso vivo”. No obstante, en el momento de su caída, un día antes, había dicho: “No disparen, soy el Che Guevara y valgo más vivo que muerto”.

Posteriormente, sacó una pipa de su bolsillo y pidió entregársela “a un soldadito que se portó bien”. Sin embargo, entró en el lugar el sargento Mario Terán, quien precisamente iba a ser quien lo ejecutara. “Yo quiero la pipa, capitán”, le dijo. Guevara se negó y terminó entregándosela a Rodríguez.

Consultado sobre si tenía algún mensaje que quisiera trasladar, el Che expresó: “Dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América”. De acuerdo con el ex agente, Guevara se sentía engañado, pero igual confiaba en la victoria del proceso. Luego, agregó: “Dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz”. m1.-

