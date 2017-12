La confesión de un diputado: “Nos tienen agarrados con que si no votamos no nos bajan la plata”

El ex gobernador riojano Luis Beder Herrera habló de la extorsión del gobierno para aprobar leyes y expresó su bronca: “Dos años los acompañamos con las leyes y no nos mandaron un peso”.

El diputado nacional por La Rioja y ex gobernador de esa provincia, Luis Beder Herrera, estalló contra el gobierno nacional y expresó su bronca a través de su cuenta en la red social Twitter.

Beder Herrera hizo referencia a la extorsión que somete el oficialismo a las provincias: “Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja.”

Luego envió un mensaje a la gente de su provincia: “Arrodillarse, mendigar en Buenos Aires no vale la pena, hay que estar parados defendiendo a la gente porque la gente y La Rioja va a seguir progresando”.

También calificó de “perversa y dañina” la reforma previsional y aseguró: “Yo contra la gente, los abuelos, los niños, los ex combatientes de Malvinas, no me voy a meter”.

Luis Beder Herrera, quien votó en contra de la ley que recorta los aumentos a jubilados y a otros beneficiaros de la Anses, pertenece al Bloque Justicialista, que integra a su vez el interbloque Argentina Federal, cercano a los gobernadores del PJ.

