LA DIPUTADA DONDE SE ALEJÓ DE LIBRES DEL SUR

La diputada nacional aseguró que la fuerza que conduce Humberto Tumini decició mantener alianzas provinciales que considera “inaceptables”.

Victoria Donda confirmó su alejamiento de la agrupación Libres del Sur y expresó los motivos de esa decisión: “Yo no puedo estar en una fuerza política que va con Cano, Urtubey y sostiene a quienes llevan adelante este plan económico en las provincias”.

En diálogo con el programa radial La Vuelta Completa, que se emite por AM 530, la diputada admitió que “la mayoría de los que integran el partido decidieron mantener unas políticas de alianzas en las provincias que es inaceptable. Distinto es ahora que lo que hace a dos años”.

En ese sentido, aseguró que “hay un modelo económico de pobre, neoliberal”. Y mencionó a una de las provincias donde Libres del Sur mantiene el tipo de alianzas a las que se refiere: “El gobernador de Mendoza decidió el camino de acompañar al presidente y nosotros creemos que hay que estar en frente de Cambiemos”.

Consultada por el hecho de que se la vio en los últimos días en fotos junto a dirigentes kirchneristas, aclaró: “No vamos a ir con Cristina,igual no hay que hablar de candidatos, no hay que poner el carro delante del caballo. La crisis es tan grande que estamos lejos de ver quiénes van a ser los candidatos”.

También afirmó que “hay una cuestión generacional y de género, las mujeres tenemos que buscar un espacio donde nuestra voz sea escuchada y respetada. Hay que construir un espacio feminista de poder”.

Por último, manifestó: “Dudo que el Gobierno escuche, pero hay que seguir saliendo a la calle para que no avancen. No hay que votar el presupuesto de Cambiemos, miente en todo, aumenta impuestos”. Nota gentileza de Infonews.-

Me gusta: Me gusta Cargando...