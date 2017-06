La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ironizó por los lugares que llevó Macri a Merkel

La ex presidenta ironizó en sus cuentas de las redes sociales sobre los lugares a los que fue invitada la canciller alemana por el Gobierno para disertar, y le recordó al Presidente el valor de la famosa “herencia” que tanto se encarga de despotricar.

Ni lerda ni perezosa, la ex presidenta Cristina Kirchner aprovechó la llegada de la canciller alemana, Ángela Merkel, para recordarle a Mauricio Macri la importancia de varias de las obras que impulsó la ex jefa de Estado durante sus años en el Poder.

Es que Merkel fue invitada por el gobierno de Macri para participar de un acto en el Polo Científico (Conicet) del barrio de Palermo, iniciativa que promovió y dejó terminada Cristina Kirchner durante sus presidencias.

Pero además, la canciller alemana culminará su visita por el país con una cena de honor que le ofrecerá Macri en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), la megaobra también inaugurada durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

Esta tarde, la ex mandataria posteó el mail de una seguidora que recibió, y compartió el comentario agregándole varias caritas de risas. M1.-

