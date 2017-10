La familia de Santiago Maldonado estuvo siete horas junto al cuerpo porque no confían “en nadie”

Los familiares de Santiago Maldonado revelaron esta noche que permanecieron “desde las 13:00 hasta las 20:00” del martes custodiando el cuerpo que había sido encontrado en el río Chubut porque no confían “en nadie”.

“Estuvimos desde las 13:00 hasta las 20:00 al lado de ese cuerpo porque no confiamos en nadie y para que nadie le hiciera nada y que no lo tocaran. Porque desde un primer momento nos atacaron”, relató Andrea Antico, cuñada del artesano desaparecido desde el 1 de agosto pasado.

La esposa de Sergio Maldonado agregó que la guardia “fue durísima”, pero que “fue lo mejor, porque desde el primer día fueron todo mentiras y hostigamientos” para la familia.

En conferencia de prensa, la mujer precisó que después del hallazgo siguieron al cadáver hasta la morgue de Esquel y aclaró que van “a esperar a que se haga la autopsia y se coteje el ADN” antes de confirmar que si se trata de Santiago Maldonado.

“Ayer fue muy duro estar siete u ocho horas al lado de un cuerpo, por más que estaba flotando y que lo teníamos a un par de metros, tuvimos que convivir con eso sin saber cómo estaba, en qué condiciones”, explicó su esposo Sergio, hermano del joven desaparecido. m1.-



