La foto de Mauricio Macri y Alfonso Prat Gay tras el despido del ministro

El presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia al ministro de Hacienda y Finanzas con quien se posó horas más tarde para las fotos en Villa La Angostura.

El presidente Mauricio Macri y el ya ex ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay, se mostraron este lunes en la residencia presidencial de Villa La Angostura para intentar demostrar buena sintonía a pesar de la estrepitosa salida del ex JP Morgan del gabinete nacional.

El jefe de Gabinete Marcos Peña, anunció este lunes que por decisión del mandatario se le pidió la renuncia a Prat Gay y se decidió avanzar en el desdoblamiento de la cartera que comandó desde el 10 de diciembre de 2015 cuando Cambiemos desembarcó en la Casa Rosada.

Prat Gay dejó el cargo en medio de una fuerte puja con Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, hombres de extrema confianza de Macri. En un intento por ahuyentar fantasmas y demostrar previsibilidad Peña se encargó en recalcar que la salida de Prat Gay no implicaba un cambio de rumbo en la política económica el gobierno. Ahora la imagen de Macri y el despedido Prat Gay apunta en la misma dirección. Mostrar buena sintonía y evitar cualquier tipo de especulaciones sobre el futuro. m1.-



