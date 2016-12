La Gobernadora María Eugenia Vidal cerró el primer año de gestión con su gabinete

La gobernadora bonaerense destacó los logros en lo referente a obra pública, educación y seguridad, y tras agradecer el apoyo “sin mezquindad” de Macri a su gobierno, resaltó que encabeza “un gran equipo de trabajo” y que “16 millones de personas” esperan los resultados de su administración.

“Yo sé que esta Provincia todavía duele pero vamos a poner el cuerpo, sabemos que ha sido un año difícil pero tengo un gran equipo, no estoy sola, tengo un equipo que se puso la camiseta y se la pegó al cuerpo”, destacó Vidal al término de una reunión de gabinete ampliado en la que participaron 500 funcionarios e intendentes en el SUM de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en La Plata.

La mandataria provincial afirmó que mantendrá el “compromiso de gobernar y hacer las cosas bien” porque los bonaerenses “necesitan de nuestro compromiso, nuestra persistencia, que no bajemos los brazos y que no nos cansemos nunca”.

“Tengo un gran equipo de trabajo y 16 millones de personas que esperan por nosotros”, subrayó tras lo cual indicó que no cree que “la gestión y la política se hagan sólo de grandes anuncios”.

“Son las pequeñas cosas, necesitamos de nuestros esfuerzos, empujar los expedientes todos los días, porque lo que no está escrito, no existe”, aseveró Vidal tras lo cual agradeció al presidente Mauricio Macri “el apoyo durante toda la gestión, sin mezquindad” y destacó los logros obtenidos en materia de obra pública, educación y en el mejoramiento de la fuerza policial.

“Este viernes voy a ir a la cárcel de Batán a ver cómo funciona una planta pesquera, que volvimos a poner en marcha en esa unidad, o cómo el penal de Mercedes produce pan para los comedores escolares de esa ciudad, o cómo los chicos que están en penales hoy tienen un proyecto solidario reparado para mostrarle a la sociedad que están dispuestos reparar el delito que cometieron”, aseveró en el comienzo de la enumeración de los logros de su gestión.

Luego destacó “la campaña de vacunación que es la primera que se hizo en ocho años”, tras lo cual pasó revista de diversas obras de infraestructura realizadas, como la del Arroyo el Rey; Ruta del Cereal, que comprende los municipios de Pehuajo, Daireaux, Trenque Lauquen y Guaminí.

“También les debo una visita a los trabajadores de Cresta Roja (la empresa agroindustrial líder en el sector avícola en el país), que cuando arrancó diciembre estaban cortando la ruta y hoy me invitan a pasar fin de año con ellos, con la empresa produciendo y exportando al exterior”, afirmó.

“Es el símbolo del trabajo que quisimos impulsar en la provincia”, aseveró.

Posteriormente, destacó la tarea legislativa y la aprobación de ley que sanciona a quienes agredan a los docentes, y otras leyes enviadas por el Poder Ejecutivo a la Cámara.

Es que el año legislativo en la provincia de Buenos Aires se desarrolló en el marco de intensas negociaciones que mantuvo el oficialismo fundamentalmente con el Frente Renovador y luego con un sector del justicialismo. Agencia Télam.-



