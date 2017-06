“La Gorra Leaks”: filtran información sensible del Ministerio de Seguridad



A fines de enero de 2017 la cuenta de Patricia Bullrich en Twitter fue hackeada. En ese momento se informó desde el Ministerio de Seguridad que solo esa cuenta había sido comprometida, pero ahora se filtró información que demuestra que no es así.

A través de la red social reddit y del sitio GitHub, un usuario llamado LaGorraLeaks filtró una gran cantidad de información con datos de lo más sensibles del Ministerio de Seguridad demostrando que lo que se había dicho, que solo había sido comprometida la cuenta de Twitter de la ministra, no era cierto.

Entre los datos que hay publicados se encuentran capturas de un correo electrónico crimenorganizado@policiafederal.gov.ar con la fecha del 2 de mayo de este año, audios con denuncias, correos enviados por agentes, información sobre posible trata en diferentes puntos. M1.-

