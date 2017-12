La Lista de Unidad y Renovación del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires respalda a Cristina

Los intendentes, legisladores y militantes peronistas que integramos la Lista de Unidad y Renovación del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires expresamos nuestra preocupación respecto a lo que está sucediendo con sectores del Poder Judicial en la Argentina.

La democracia se sostiene en el disenso y la pluralidad de voces. Por eso, la justicia debe actuar de manera independiente, buscando siempre la verdad, no como herramienta de persecución política.

Estamos convencidos que la voz de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será fundamental en el Senado y reiteramos que el Poder Judicial debe ser una garantía para que esto suceda, no un instrumento utilizado para callar y limitar la democracia.

Es fundamental que se respeten las garantías constitucionales y todos los ciudadanos tengan derecho a procesos justos y transparentes.

