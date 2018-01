La misteriosa desaparición de la hija adolescente de un empresario y el robo de 23 mil dólares

“El hermano se despertó y notó que había distintos lugares de la casa revueltos, donde se guardaba dinero, y la joven no estaba”, dijo el comisario Agustín Cartolano, cuyo celular también fue sustraido. Asimismo, sostuvo que en la vivienda no se había forzado ninguna puerta ni ventana y que en un patio interno se encontró un manojo de llaves de la casa. Esto generó dudas respecto del robo, pero como la joven está desaparecida, aún no se inclinan por ninguna hipótesis.