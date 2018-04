La otra cara de los “descuentos” de Vidal: Intendentes sacan cuentas y ponen el grito en el cielo por los recortes en los ingresos municipales

Nota de Revista La Tecla.-

La eliminación de impuestos provinciales en las tarifas de gas, agua y luz anunciada por la gobernadora María Eugenia Vidal mediante la firma de decretos y el envío de proyectos para modificar leyes trajo discordia a los jefes comunales bonaerenses.

María Eugenia Vidal anunció la supresión de impuestos provinciales a las tarifas de luz, gas y agua y los intendentes alzaron la guardia porque automáticamente también se ven reducidos los ingresos de las arcas municipales.

En el caso de la electricidad, la reducción será de 15,7%: 10,4% se reducirá automáticamente a través de un decreto y el porcentaje restante será a través de la modificación de la Ley 11.769.

En tanto que en las facturas de gas, la baja será de 6,3% por decreto. Respecto del agua, la disminución será de 6,2%: 3,1% por decreto y el 3,1% restante será a través de la modificación de la Ley 13.404.

Según algunos datos estimados, con la modificación de esas leyes los municipios podrían perder en total alrededor de 600 millones de pesos. No obstante, algunas voces del oficialismo le confiaron a La Tecla que ese montó se queda cortó y que esa suma se estiraría hasta los 1.400 millones.

Con el oficialismo tanteando los porotos para aprobar en la Cámara baja esa modificación, intendentes bonaerenses zapatean por la pérdida de recursos.

En diálogo con La Tecla, el mandamás de Salto, Ricardo Alessandro, es uno de ellos. “Hicimos una presentación ante el Defensor del Pueblo con las tarifas, juntamos 3 mil firmas y esperamos que no se vote el artículo que nos saca ese 6% porque yo pierdo 9 millones de pesos”, esbozó.

Ese porcentaje al que Alessandro hace referencia es el que secalcula sobre el consumo neto de energía, cuya recaudación iba a parar directamente a las arcas municipales. En rigor, la iniciativa girada ayer por la gobernadora María Eugenia Vidal lo recorte en 6,3%, dejándolo a un ilustrativo 0,01%.

“Me quieren desfinanciar”, apuntó Alessandro quien en el ámbito local también debe sufrir el pressing de los ediels de Cambiemos que, en paralelo, elaboraron una ordenanza para que se codone el alumbrado público en aquellos vecinos que gozan de la Tarifa Social, una movida que podría sacarle a las arcas municipales saltenses 5 millones de pesos más.

“Es una ley que favorece a los municipios, es plata que uso para rentas generales de la municipalidad. Esto es un maquillaje, si van a aumentar la luz de nuevo”, apuntó Alessandro.

Otro de los que chilló fue Gustavo Walker de Pila. “A mi me hacen alrededor de 3 millones de pesos”, puntualizó. “Con este beneficio la Gobernadora queda bárbaro pero no dice que va a ahogar a los municipios”.

En la misma sintonía que Walker, también está, Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez): “No me he puesto a sacar las cuentas pero es una decisión cómoda porque eligen sacarnos a nosotros y no a las grandes empresas”.

El lado B de la coyuntura la representan los alfiles de Cambiemos. Por caso, Raúl Reyes de Coronel Dorrego, fue tajante: “Sea el numero que sea, todos tenemos que colaborar en el ajuste que hay que hacer que en definitiva es bajar los subsidios y los municipios tenemos que colaborar en ese sentido y lo vamos a hacer”.

En el mismo carril que Reyes se mostró hoy el exjefe del bloque de Cambiemos en la Cámara baja, Jorge Silvestre quien exhortó a los diputados de la oposición a acompañar las modificaciones que propuso el Ejecutivo provincial para morigerar el costo de las tarifas.

“Esperamos que la oposición deje de lado las chicanas y cuestiones políticas para acompañar con la madurez que estos momentos lo requieren la decisión de la Gobernadora que necesitan el visto bueno de la Legislatura”, apuntó Silvestre.

Para Silvestre “resulta crucial valorar la decisión política de no dejar solas a las familias de la Provincia cuando de sincerar el cuadro tarifario se trata entendiendo que el esfuerzo o debemos hacer todas las partes”.

En ese sentido, consideró que “es saludable ver a una Gobernadora escuchar el reclamo de los bonaerenses”. REVISTA LA TECLA.-



