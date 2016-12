¿La pelota no se mancha?: Clubes de Primera amenazan con parar el fútbol si no cobran las deudas de TV

En una carta firmada por representantes de los clubes de Primera, los dirigentes le exigen a la FIFA que envíe los 350 millones de pesos que se comprometió a pagar la Comisión Normalizadora de la AFA en diciembre y amenazaron con no empezar el torneo.

En esa carta firmada por representantes de los clubes de Primera, que mantuvieron este jueves una reunión en un hotel cercano al Congreso, los dirigentes dieron cuenta del incumplimiento de la Comisión Normalizadora al acta acuerdo firmado en agosto pasado y le endilgan la responsabilidad a la FIFA por haberla designado.

“A la fecha no se han cumplimentado ninguno de esos compromisos por lo que solicitamos a esa Federación el envío de los fondos enunciados en un plazo no superior a los tres días de recepcionada la presente, habida cuenta de la responsabilidad que le cabe a esa Federación en virtud de haber constituido esa Comisión Normalizadora y haber designado a sus miembros”, reza la carta, y concluye que “de mantenerse el incumplimiento se pondría en riesgo la continuidad de torneo de AFA durante 2017”.

El encuentro de dirigentes se desarrolló en el hotel Savoy, propiedad del presidente de Racing, Víctor Blanco, aunque el representante de ese club en la reunión era el vice, Miguel Jiménez.

Varios de los principales dirigentes del fútbol se ausentaron, entre ellos Marcelo Tinelli, Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio, quienes enviaron segundas líneas como representantes. Por caso, Roberto Álvarez fue por San Lorenzo, Darío Richarte por Boca, y Matías Patanián, por River.

También estuvieron Hugo Moyano y Carlos Montaña por Independiente, Raúl Gámez (Velez), Eduardo Spinoza (Banfield), Luis Chebel (Lanús), Rodrigo Escribano (Talleres) y Miguel Silva (Arsenal), entre otros. m1.-



