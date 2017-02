La polémica por el topless en la playa de Necochea. El tema es que no hay carteles que prohíban hacer topless en ninguna playa

El topless de tres mujeres en una playa de Necochea abrió la polémica.

Muchos se oponen y lo ven mal, pero muchos otros lo ven como algo totalmente natural.

La cuestión es que más allá de lo que se pueda pensar, esto es cultural.

Tuvimos la oportunidad de estar en las Antillas Francesas (Isla de Guadalupe), que es una colonia perteneciente a Francia y allí en todas sus playas, todas las mujeres estaban en topless como lo más natural del mundo y los turistas que tenían puesta la parte de arriba de su malla se veían raros y como que desentonaban. Allí nadie se alarmaba, allí nadie miraba a esas mujeres, porque estaban acostumbrados. Es cultural y depende de los diferentes países.

Hemos leído en las redes sociales que algunos decían que estaba mal, porque estaba prohibido. Ahora, ¿alguien de ustedes vio algún cartel, leyenda o letrero que diga: prohibido hacer topless en esta playa?

Porque nosotros en las playas de Villa Gesell, Ostende, Valeria del Mar, Pinamar, Mar Azul, Las Gaviotas y Mar de las Palmas, no hemos visto esta prohibición y entonces estamos ante la conocida premisa de: lo que no está prohibido, está permitido.

Nota de opinión: Es de esperar que con el pasar de los gobiernos democráticos, este tipo de actos de libertad de hacer lo que uno quiera con su cuerpo, se vaya imponiendo, ya que como está el mundo hoy, parece ridículo que alguien se horrorice por que una mujer está en topless. O sea, si no le gusta, simplemente con mirar hacia otro lado es suficiente. Muchos se espantan pero miran páginas porno, o programas de TV en donde las mujeres son utilizadas como objetos sexuales. Incluso muchos están denunciados por violencia de género, pero quieren que en las playas “haya una moral intachable”.

Insistimos, NO HAY CARTELES QUE DIGAN QUE ESTÁ PROHIBIDO HACER TOPLESS EN NUESTRAS PLAYAS.-



