LA PROVINCIA IMPLEMENTA PLAN DE REGULARIZACIÓN PARA AGENTES DE RECAUDACIÓN

El Senado de la provincia de Buenos Aires sancionó anoche un programa excepcional de regularización de deudas para Agentes de Recaudación que entrará en vigencia a partir de los primeros días de enero, informó la Agencia de Recaudación (ARBA).

El plan de pagos destinado a empresas que actúan como agentes de recaudación de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos regirá hasta el 31 de marzo de 2017.

El director de ARBA, Gastón Fossati, afirmó que “las empresas que actúan como agentes de recaudación no se encontraban incluidas dentro del plan único y permanente de pagos que alcanzó este año al resto de los contribuyentes. Por ese motivo, se prevé ahora brindarles de manera excepcional la oportunidad de ordenar su situación con el fisco”.

El mismo contempla la eliminación de recargos y multas, y quitas de hasta el 60% de interés en función del tipo de deuda y tamaño del contribuyente. E incluye, una bonificación adicional de 15% por pago contado.

“El objetivo principal es normalizar la situación de más de 3 mil comercios, hoteles e industrias de distintos sectores que tienen dificultades en su operatoria y emplean en conjunto a más de 230 mil trabajadores”, dijo Fossati. Y destacó que “el plan caducará automáticamente si la empresa adherida despide personal”.

El programa está orientado a deudas provenientes de retenciones y/o percepciones no efectuadas, y/o no ingresadas, e incluye intereses, recargos y multas vencidas al 30 de noviembre de 2016 inclusive. Contempla obligaciones contenidas en regímenes anteriores de regularización, caducos a esa fecha.

La mora puede encontrarse en proceso de fiscalización, discusión administrativa o firme, como así también en instancia judicial, cualquiera fuera la fecha de inicio del proceso.

Además de pago contado, se podrá cancelar en hasta tres cuotas sin interés de financiación; en seis cuotas y hasta 24 cuotas con un interés de financiación de 1,5% mensual sobre saldo; en 27 cuotas y hasta 36 cuotas con el interés de financiación de 2,5% mensual sobre saldo.

La caducidad del plan de pagos se producirá en el caso de la falta de presentación de cualquiera de las declaraciones juradas que le corresponda efectuar como agente de recaudación, los pagos correspondientes y la reducción de la planta de personal mientras dure el esquema de regularización.

Para acogerse al programa los interesados deberán acudir a alguno de los 180 Centros de Servicios distribuidos en el territorio provincial. Y para realizar consultas llamar al teléfono 0800-321-ARBA (2722).

______________________________________________________________

FOTO EPÍGRAFE: El director ejecutivo de ARBA, Gastón Fossati e integrantes la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Fuente y fotografía gentileza de

Prensa Arba.-

Me gusta: Me gusta Cargando...