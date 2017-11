La represión en Mascardi no cesa: “Hay hermanos nuestros desaparecidos”

Nota de Infonews.-

A pesar de que el juez Gustavo Villanueva le había asegurado a Natalia Araya, abogada de la comunidad mapuche de Mascardi, que se detendría el operativo por la noche, la zona continúa militarizada con heridos y desaparecidos y un muerto confirmado.

El accionar de las fuerzas represivas de seguridad no se detiene ni aún después de matar y sembrar un mensaje de terror. Rafael Nahuel de 27 fue asesinado de un balazo de plomo proveniente de un arma de la Policía Federal este sábado por la tarde. Según informó el referente mapuche Luis Pilquiman, dos integrantes de la comunidad tenían heridas leves y otros seguían desaparecidos. Fuasto Jones Huala, hermano de Facundo, detenido ilegalmente por el mismo juez Gustavo Villanueva, se encuentra privado de su libertad.

Villanueva después de la muerte de Rafael Nahuel aseguró que detendría el operativo. Pero según relató Moira Millán, referente de la marcha de mujeres originarias, eso nunca sucedió: “Quiero informar la situación, durante el recorrido de Esquel a Bariloche sufrí retenes de Gendarmería y policía en la zona de conflicto que está a la altura del lago Mascardi, hay un tremendo operativo policial, el juez Gustavo Villanueva había asegurado a las 23 horas que se iba a parar el operativo durante la noche: hay hermanos nuestros desaparecidos. Ya hay un hermano asesinado por la policía, también tenemos heridos de gravedad y hermanos que no están bajando de la montaña por temor a más represalia, necesitamos que se difunda, los medios de comunicación no están hablando del tema. La situación es: se está militarizando aún más la zona, se están desplegando fuerzas represivas por toda la comarca y tenemos hermanos desaparecidos, y hermanos heridos de gravedad que no están pudiendo acceder a ningún tipo de asistencia médica”.-

