La “señora” se enojó con el Presidente: Mirtha: “No me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo”

La conductora que este año cumple medio siglo de almuerzos televisivos fue muy dura con la gestión nacional de Cambiemos. Inflación, inseguridad y el descanso de los funcionarios, en el foco de su análisis.

“La Argentina es un cuento de nunca acabar”, apuntó Mirtha Legrand al ser consultada sobre la realidad nacional. “Aumentan las tarifas, entonces a posteriori vienen las paritarias y aumentan los sueldos. Y luego se cierra el círculo porque vuelven a aumentar las tarifas. Esto es lo que produce la inflación tremenda que estamos teniendo. Lo primero que tiene que bajar el Gobierno es la inflación que nos está devorando y que nos hace tanto daño. ¡Los sueldos no alcanzan!”, disparó.

A punto de cumplir el (¿primer?) medio siglo de Almorzando con Mirtha Legrand, la diva del consumo gastronómico fue muy crítica con la gestión de su admirado presidente Mauricio Macri durante una entrevista con el diario La Nación.

Desde Punta del Este, y a punto de mudarse a Mar del Plata para la tradicional edición veraniega de los almuerzos, la conductora de El Trece criticó también la reciente reforma previsional. “Es muy duro, muy terrible. Si yo fuera Gobierno hubiera revertido esa medida y les quitaba algo a las petroleras y a las mineras, que tienen tantas subvenciones, y derivaba ese dinero a los jubilados. Es una lástima. Y, peor aún, en un país tan rico, tan maravilloso. Siempre decimos lo mismo: “un país tan rico, tan maravilloso”, pero la gente siempre pasa necesidades”, señaló.

Asimismo, al ser consultada sobre la inseguridad (“no le encuentran la vuelta”, dijo) aprovechó para dedicarle un dardo venenoso al primer mandatario: “Debo decir que no me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil”, arremetió. Y agregó: “Yo no sé quien maneja el país en este momento. No lo sé. No entiendo como un gobernante se va de vacaciones. No es momento. Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones. Quedensé aquí. Señores, enfrenten la situación, arreglen el país. Nosotros, los ciudadanos, estamos a la expectativa. Un gobierno es gerenciar, es una gestión, yo no me iría jamás si tengo una empresa y estoy pasando dificultades”.

Además, y entre elogios a María Eugenia Vidal, la nonagenaria actriz aprovechó para lanzar otro tirito a Macri: “El presidente debería hablarle más a la gente. Tiene el prurito de la cadena nacional. ¡Use la cadena nacional! Si está contemplada dentro de la Constitución. Debería haber dado un saludo para Navidad y otro para Año Nuevo, y explicarnos cómo está el país realmente. Nos enteramos por los medios sobre lo que sucede”, fustigó. Todoshow de Infonews.-

