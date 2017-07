Las empresas periodísticas eliminan puestos de trabajo y condicionan la libre expresión

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires SIPREBA, informa:

Los trabajadores y trabajadoras de diversos medios de comunicación afrontamos por estos días una nueva ofensiva empresaria contra nuestras condiciones laborales y salariales, en una actitud que cuenta con el aval tácito del Ministerio de Trabajo y del ENACOM, pese a las gestiones que realizamos ante estos organismos procurando preservar nuestros derechos.

Esto, después de la pérdida de 2.500 puestos de trabajo a nivel nacional en 2016, de los cuales casi 1.400 ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, en medios periodísticos que tienen por propietarios a empresarios de diverso pelaje ideológico (o no tanto).

Con sus decisiones de cierre, de achicamiento y de fusiones, persisten en una ofensiva sobre nuestro trabajo (por caso insistiendo con la multitarea), violando convenios y estatutos profesionales, depreciando nuestros salarios y afectando nuestras condiciones de vida.

El achicamiento del mercado laboral y la incertidumbre que genera esta situación busca disciplinar a periodistas y comunicadores, condicionando además la libertad de expresión.

– Estado de situación:

. Radio Del Plata y 360 TV: Hace un año y medio comenzó el proceso de vaciamiento por parte de la empresa Electroingeniería (Ferreyra-Acosta). En las últimas semanas la empresa violó un compromiso de pagos que sostenía con los distintos gremios de la radio, por lo cual se definió volver a las medidas de fuerza con paros totales.

. Grupo Olmos: Hace tres semanas cerró la Revista 23, que funcionaba en formato digital desde enero, y esta semana despidió a tres trabajadores del diario Crónica y dos de BAE Negocios.

. Página 12: La empresa perteneciente a la Fundación Octubre (Víctor Santamaría), paga en cuotas el aguinaldo y el sueldo de junio y promete completarlos antes de fin de mes, pero sin incluir el 12 por ciento de aumento que rige desde mayo por paritarias. Además, congeló a todo el sector fotografía al sacarle la movilidad. Por ello se realizaron paros y el diario salió sin la firma de los periodistas en reiteradas ocasiones.

. Editorial Perfil: También se realizaron asambleas y retención de tareas porque la empresa de Jorge Fontevecchia comunicó que pagará el aguinaldo en tres cuotas mensuales.

. Grupo Indalo: En la casi totalidad de medios del grupo perteneciente a Cristobal Lopez persisten los conflictos con sus trabajadores y trabajadoras. En Ámbito Financiero y Ámbito.com la Asamblea realizó paros hasta cobrar (fuera del plazo legal) el aguinaldo y el sueldo. Por su parte, los compañeros de Diario Registrado aun no cobraron su sueldo. En CN 23 la empresa anunció una inminente “reestructuración” que en sus propias palabras significa comenzar a funcionar con “enlatados”, es decir sin producir contenidos propios. La propuesta de la empresa para la casi totalidad de los 100 trabajadores es que acepten “retiros voluntarios” compulsivos.

. Editorial Atlántida-Televisa: Hace dos meses la empresa de capitales mexicanos despidió a 25 trabajadores/as. Frente al paro de la redacción y la posibilidad de que no salga la revista Gente por primera vez en su historia, la empresa se comprometió a no realizar más despidos, dar 15 por ciento de aumento en mayo, a recategorizar trabajadores/as y volver a brindar el servicio de refrigerio y movilidad para los periodistas. Varios de estos puntos fueron incumplidos por la empresa, por lo cual no se descarta volver a las medidas de fuerza en los próximos días.

. Agencia DyN: Los trabajadores y trabajadoras denunciaron un “ajustazo” en la empresa que tiene por principales accionistas a Clarin y La Nación, con pérdida de puestos de trabajo y desinversión en equipamiento. Asimismo se insiste en el reclamo de mejores salarios que los surgidos de las pobres paritarias firmadas por la Utpba.

.Medios Públicos: En Telam la gestión despidió dos trabajadores, con el agravante de que uno de los casos se produjo luego de una pregunta “incómoda” al jefe de gobierno porteño Horacio Larreta. Además, continúa la incertidumbre por el proyecto del gobierno de privatizar Telam Publicitaria y el malestar por la paritaria que la gestión pretende cerrar a la baja. Por su parte, en Radio Nacional la empresa negoció el aumento salarial con menos de la mitad de los gremios que conforman la paritaria y sin la participación de los sindicatos de Prensa. Sin contar las situaciones de fraude laboral que se mantienen con la actual administración.

– Decisiones que alarman:

. No podemos dejar de mencionar la situación de los compañeros y compañeras del SIVENDIA (Canillitas) que hace días sufrieron la intervención de su sindicato por parte de la gendarmería, a partir de una orden del Poder Judicial.

En este contexto, no es casual que sea un sindicato de la Comunicación el que resulte intervenido, recordando los peores momentos de la historia de nuestro país.

. En tanto, Clarín, el grupo de medios mas importante de la Argentina, acaba de sellar un acuerdo con Telecom que lo pone en inmejorables condiciones en el mercado local de las comunicaciones. El cuadro de concentración mediática y económica va acompañado del achicamiento del mercado laboral (con centenares de “retiros voluntarios”) y de la flexibilización de las condiciones laborales de trabajadores/as de prensa.

– Fortalecer la unidad con organización gremial.

. El único camino para frenar la embestida empresaria es fortalecer la organización del SiPreBa en cada lugar de trabajo, a través de la afiliación, de la integración de comisiones internas, del debate en asambleas, y de la participación en cada una de las instancias y medidas de lucha que impulse nuestro Sindicato.

Por ello, el SiPreBA convoca a un PLENARIO DE DELEGADOS AMPLIADO A TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS para discutir los pasos a seguir ante la compleja situación que atravesamos. Martes 18 de julio a las 12 hs en la sede de la FATPREN, Solís 1158.

Nota de SiPreBA – Buenos Aires, Julio de 2017.



Me gusta: Me gusta Cargando...