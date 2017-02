Las importaciones produjeron cientos de despidos en la industria textil del país

En enero las importaciones de indumentaria en peso crecieron un 71% interanual. La contracara del boom importador es la crisis del sector textil local. Aquí una breve radiografía del impacto de la apertura indiscriminada en el empleo.

Un nuevo informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) encendió una luz de alerta a raíz de la avalancha de productos importados, especialmente de China. En el primer mes de 2017 se registraron importaciones de indumentaria por casi 34 millones de dólares, un 21,2% más que en enero de 2016. En peso las importaciones sumaron 1,6 tonelada de ropa al mercado local, lo que representa un 71% más que un año antes lo que evidencia la aceleración de la apertura de las importaciones.

Esta política, traducida para los trabajadores del sector, dejó en el 2016 despidos, cesantías y hasta nuevos convenios de trabajo.

EN LOS AÑOS 80 PASÓ LO MISMO:

Fuimos testigos que en los años 80, cuando el país era gobernado por un gobierno de Facto y el ministro de economía era José Alfredo Martínez de Hoz, ocurrió lo mismo con el tema de las importaciones. En dichos años se abrió la importación de autos y ello repercutió en la industria metalúrgica argentina. Muchas de esas industrias fueron a remates judiciales para poder pagarle los sueldos e indemnizaciones a sus empleados y cerraron sus puertas. Hoy está pasando lo mismo con las importaciones, no solo textiles, sino de casi todos los rubros. Esperemos que la Industria Nacional logre soportar esto y no se cierren más fábricas ni empresas y no quede gente sin trabajo.-

