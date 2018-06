Le dieron para que tenga a Jorge Lanata: “Se te notan los sobres” y “sos un cagón”, le dijeron por TV

Nota de MinutoUno:

La conductora realizó un monólogo conciso contra el periodista y lo acusó de recibir plata para no hablar en contra del Gobierno.

Flor de la V abrió su programa del viernes con un duro monólogo donde realizó expresó fuertes opiniones contra Jorge Lanata luego de enterarse de los comentarios discriminatorios y homofóbicos del perdiosita.

“La verdad, Jorge, lo que vos pienses de mi me tiene sin cuidado, lo que yo creo y pienso de vos es que sos un cagón, eso es lo más importante”, lanzó Florencia en su monólogo de Flor de tarde después recordar el sketch que hizo Lanata en referencia a Marley y Mirko en el estreno de Periodismo Para Todos.

“Se te cayó la boca hablando de Cristina y el Gobierno, no has parado de decir cosas. Ahora el país está a punto de explotar, la gente no tiene para comer, se está quejando, todo está aumentando, el dólar por las nubes, el FMI… Tenés mucho tema para hablar, ¿y venís a hablar de mí?”, le reprochó Florencia con un tono serio y mirando directamente a la cámara.

“¿Sabés lo que se nota? Los sobres, ¿entendés? Porque sos así: te pagan y te callás la boca. Eso es peor, ser cagón”, disparó la conductora a cámara después de mencionar que Lanata era un “hipócrita”.

Bien plantada, terminó su descargo refiriéndose a su identidad: “Yo tengo mi sexualidad con la frente bien alta. Orgullosa de lo que soy, sí, soy Florencia de la V o Flor Trinidad como dice mi documento, mujer trans. Soy una mujer trans con la frente bien alta y vos sos un cagón”.



