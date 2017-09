Le realizaron un transplante de riñón a la cantante Selena Gomez

Selena Gomez sorprendió a todos al anunciar que se sometió a un trasplante de riñón en secreto, para mitigar el lupus, una enfermedad que ella padece.

Como casi todas las estrellas, el anuncio lo hizo en Instagram. “Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando”, dijo la cantante de 25 años.

“Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con ustedes, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con ustedes, agrega”.

La mejor amiga de Selena, Francia Raisa, fue quien le donó el órgano y a quien le agradeció con un “te amo tanto”.

m1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...