Locos por Lollapalooza Argentina 2017. No hay más entradas

A pocos días del comienzo de la cuarta edición del festival Lollapalooza en Argentina, las entradas quedaron totalmente agotadas.

Los tickets se pusieron a la venta en el mes de agosto de 2016 con los llamados Early Birds y desde entonces comenzaron a agotarse en cada una de las instancias de venta.

El festival va adquiriendo cada vez más una mayor convocatoria

Más de 50 bandas nacionales e internaciónales se presentan en vivo el viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril, junto a la mejor gastronomía, el sector Espíritu Verde, el sector Kidzapalooza, las mejores activaciones de marcas y una amplia variedad de merchandising, que serán los protagonistas de dos días únicos en el Hipódromo de San Isidro.

La grilla del festival:

Viernes 31 de marzo:

Main Stage 1:

Deny, 13.30.

León Gieco, 15:30.

Cage the Elephant, 17:30.

Rancid, 19:30.

Metallica, 21:45.

Main Stage 2:

La Máquina Camaleón, 12:30.

Silversun Pickups, 14:30.

Glass Animals, 16:30.

The 1975, 18:30.

The XX, 20:30.

The Chainsmokers 23:45.

Alternative:

Joystick, 12:30.

Huevo, 13:30.

Palo Pandolfo, 14:45.

Campo, 16:00.

Nicola Cruz, 17:15.

Vance Joy, 18:45.

Tove Lo, 20:15.

G-Eazy, 21:45.

Perry’s Stage:

Louta, 14:15.

Fianru, 15:00.

DJ Paul, 16:00.

Poncho, 17:00.

Alok, 18:15.

Don Diablo, 19:30.

Tchami, 21:00.

Marshmello, 22:30.

Sábado 1 de abril:

Main Stage 1:

Bandalos Chinos, 13:15.

Tegan and Sara, 15:00.

Jimmy Eat World, 17:00.

TDCC, 19:15.

The Strokes, 22:00.

Main Stage 2:

Usted Señalemelo, 12:30.

Turf, 14:00.

Catfish and the Bottlemen, 16:00.

Duran Duran, 18:00.

The Weeknd, 20:30.

Flume, 23:30.

Alternative:

Un Planeta, 12:30.

Bestia Bebé, 13:15.

El Plan de la Mariposa, 14:30.

La Yegros, 15:45.

Criolo, 17:00.

Malevo, 18:10.

Lisandro Aristimuño, 19:00.

MØ, 20:30.

Melanie Martínez, 22:00.

Perry’s Stage:

Sara Hebe, 14:15.

Mad Professor, 15:15.

Borgore, 16:30.

Griz, 17:45.

Nervo, 19:15.

Oliver Heldens, 20:45.

Martin Garrix, 22:15.-

Fuente Infobae.-



