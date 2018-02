Los distintos sectores del peronismo se reúnen en una jornada de charlas

El peronismo tendrá hoy su primer “Encuentro por la unidad” que reunirá a representantes del kirchnerismo, el massismo y el randazzismo para discutir propuestas en ocho comisiones temáticas en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). El evento que se desarrollará a partir de las 14.30 viene precedido de señales de convergencia con miras a las elecciones de 2019. El ex jefe de Gabinete y quien fuera jefe de campaña de Florencio Randazzo en la últimas elecciones, Alberto Fernández, contó ayer cómo fue su reciente encuentro con la ex presidenta Cristina Kirchner en el que buscaron dejar atrás diez años de diferencias. “Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y saldamos deudas del pasado”, aseguró Fernández, quien celebró que el peronismo empiece a protagonizar “un gran debate que incluya a todos”. Otro de los organizadores del encuentro de hoy, el jefe del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, convocó a construir “un gran frente nacional” dado que “la dispersión opositora al único que beneficia es a Macri”.

Será el primer paso concreto en pos de la unidad, tan declamada por sus dirigentes como poco visible en los hechos, más allá de algunas selfies. Para remediar esto, desde fines del año pasado que se viene reuniendo un equipo de trabajo que componen Rossi, Daniel Filmus, Víctor Santa María y Cristina Alvarez Rodríguez por el kirchnerismo; Alberto Fernández, Fernando “Chino” Navarro y Florencia Casamiquela por el randazzismo; y Felipe Solá y Daniel Arroyo por el massismo. Ellos armaron la jornada de hoy que tendrá una mesa de apertura y otra de cierre, más ocho paneles temáticos: “Los desafíos de la política”, “Justicia y ciudadanía”, “La defensa del trabajo y la distribución de la riqueza”, “La nueva agenda social”, “La participación de los jóvenes”, “La construcción de una Argentina federal”, “El futuro económico y los desafíos del desarrollo” y “El peronismo en el siglo XXI”.

Entre los oradores estarán el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, mientras que el de San Juan, Sergio Uñac, saldrá por videoconferencia (ayer ambos se encontraron en San Luis). Participarán el titular del PJ Nacional, José Luis Gioja, el del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, y su segundo Fernando Gray. También el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, varios legisladores como Guillermo Carmona, Cristina Alvarez Rodríguez, Luis Beder Herrera, el legislador porteño Carlos Tomada, Ginés González García, sindicalistas como Juan Carlos Schmid, Hugo Yasky y Vanesa Siley, el especialista en temas de seguridad Marcelo Sain y el economista Agustín D’Atellis, entre muchos otros. La intención es que todos los espacios estén representados en cada mesa.

Como para generar clima, Alberto Fernández habló de su encuentro –que definió como “más humano que político– con CFK. “Con Cristina tenemos un pasado común, donde compartimos mucho en la política y en la vida. Estamos en un tiempo en el que el mayor problema que tenemos es el presente y no el pasado”, contó el ex jefe de Gabinete en diálogo con FM La Patriada. Fernández, quien luego de su salida del gobierno pasó por el Frente Renovador y actualmente milita en las filas de Florencio Randazzo, consideró respecto al futuro del peronismo que “hay que entender que con Cristina no alcanza y sin ella no se puede. Nadie puede proscribir a nadie”.

Agustín Rossi se refirió ayer respecto a la unidad de la oposición. “Aquellos dirigentes que tenemos niveles de responsabilidad institucional tenemos que hacer esfuerzos para que en el 2019 exista una alternativa que represente una mirada distinta a la que hoy le ofrece Cambiemos a los argentinos”, manifestó el jefe del bloque de diputados del FpV-PJ. Advirtió que no hay que entrar ahora en una discusión por las candidaturas porque “cuando ponemos los nombres por sobre la política estamos equivocados”. La prioridad, concluyó, tiene que estar puesta en “tratar de construir un frente nacional, popular, programático y democrático que trate de ofrecerle una nueva utopía a los argentinos”. Nota de Página 12.-

