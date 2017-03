Los docentes bonaerenses extendieron el paro y este martes tampoco hay clases. Roque Pérez parece un mundo aparte, hay clases en muchas escuelas

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron que ante la falta de convocatoria del gobierno de María Eugenia Vidal a una nueva mesa de diálogo en el marco de la discusión paritaria darán continuidad al paro.

Los gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires continuarán la huelga este martes luego de que el Gobierno de María Eugenia Vidal no convocara a una nueva mesa de diálogo para debatir el aumento salarial. Asimismo, los colegios secundarios se sumaron al paro de 24 horas de este lunes y con estos 1,3 millón de alumnos fueron 4 millones los estudiantes afectados. La medida de fuerza se da en el marco de la demanda de un aumento salarial del 35%, tras la oferta oficial del 19% más una compensación de 500 pesos por única vez.

En diálogo con Vorterix, Baradel confirmó que no hubo ninguna notificación con el gobierno que insiste con la conciliación obligatoria, y este martes habrá paro otra vez.

“Ellos siguen en esa postura, mañana va a continuar el paro y el jueves vamos a realizar una movilización a la gobernación”, señaló.

Por otro lado, sostuvo que la conciliación obligatoria que buscan aplicar “es ilegal” y apuntó que “vamos a recusar a la cámara y dos de los jueces vamos a iniciarles un juicio político o mejor dicho tribunal de enjuiciamiento porque sacaron una resolución en la cual el juez que votó en disidencia aclara que no tienen facultad para hacerlo porque no fue requerido formalmente por la apelación que hizo el gobierno y ellos por motu propio sacaron este fallo que inhabilita el fallo del juez Arias pero no lo podían hacer de la manera que lo hicieron”.

“Lo que está haciendo el gobierno es dilatar la discusión” con el llamado a conciliación y agregó que si la gobernadora no tiene los recursos “no se entiende por qué no recurren al Estado nacional cuando el año pasado si lo hicieron”.

La provincia de Buenos Aires tuvo su inicio escolar el viernes pasado, cuatro días mpas tarde de lo previsto. Los bonaerenses no tendrán clase este martes tampoco y miércoles y jueves se toparán con el paro de los gremios nacionales. m1.-



