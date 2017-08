Los forenses ya retiraron los restos humanos de la avioneta caída en el Delta

La titular de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), Pamela Suárez, confirmó esta mañana que los forenses terminaron de retirar los restos humanos del lugar donde fue hallado el avión que había desaparecido y dijo que hoy continuarán con la remoción de parte del fuselaje que aún permanece enterrado.

“Ayer el equipo forense del juzgado terminó con el retiro de los restos y, mientras, nosotros fuimos haciendo trabajos de remoción en función de sus indicaciones y ahora el equipo técnico sólo trabaja en la remoción” del fuselaje, explicó en declaraciones a radio La Red.

La avioneta Mitsubishi matrícula LV-MCV que había desaparecido en pleno vuelo el 24 de julio último tras despegar desde San Fernando con dos tripulantes y un pasajero, fue hallado el sábado pasado en la zona de confluencia de los ríos Paraná Guazú y Barca Grande, del delta bonaerense.

“No vamos a decir nada hasta que no tengamos todos los elementos de la aeronave para analizar, hay que tener cuidado porque hasta que no haya un análisis técnico y operativo no se puede afirmar nada”, indicó.

Por último, recordó que la investigación que lleva adelante la JIAAC “tiene el objetivo de ver cómo respondieron las defensas del sistema aeronáutico para poder emitir recomendaciones de seguridad pero nosotros no hacemos investigaciones judiciales”.

“Por eso -concluyó- fuimos muy enfáticos en que el juzgado y las familias pongan un perito técnico porque los objetivos de las investigaciones son totalmente distintos”. Infonews.-



