Los gremios docentes bonaerenses pararán lunes y martes. Sin aumento, sin clases

Luego de las fracasadas negociaciones en las que el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció reiteradamente un aumento de apenas el 15 por ciento anual, Suteba, la FEB y Udocba anunciaron un paro de 48 horas desde el lunes, cuando debía comenzar el ciclo lectivo.

El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba) anunció hoy un paro docente por 48 horas para el lunes y martes próximo, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en la provincia, así como una movilización al Palacio Pizzurno.

Ya el gremio Udocba había anunciado el paro de 48 horas, que también fue convocado en Capital por los gremios porteños y podría transformarse en una medida de fuerza nacional si así lo aprueba el congreso de Ctera.

La decisión del Suteba se tomó esta mañana durante un plenario de secretarios generales que definió llevar esa postura a Ctera. Asimismo se resolvió la adhesión al paro de mujeres convocado para el próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, así como “la profundización de la continuidad de las acciones en el marco provincial y nacional”.

En el mismo sentido, la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) resolvió también una medida de fuerza por 48 horas para lunes y martes próximo. “La mayoría de las asambleas votó jornada de paro docente por 48 horas desde el lunes, con una movilización el lunes al Palacio Pizzurno”, explicó el secretario de Suteba Tigre, Alfredo Cáceres, en declaraciones televisivas en las que explicó que “las ofertas salariales no alcanzan a satisfacer las necesidades de los docentes”.

Los gremios docentes bonaerenses ya habían rechazado el miércoles pasado l oferta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal, que reiteró su ofrecimiento del 15 por ciento en cuotas en enero, mayo y septiembre. La única novedad en la última reunión fue la inclusión de una cláusula de revisión, para monitorear la inflación en octubre próximo, pero no una cláusula gatillo como reclaman los sindicatos.

Para que se entienda bien, esa cláusula gatillo significa que si le dieron aumento del 15% pero la inflación es del 20% automáticamente el 5% que resta, iria de aumento a los docentes y eso es lo que no quiere incorporar el gobierno bonaerense. Los que resulta contradictorio, porque si ellos mismos dicen que no va haber inflación, entonces no les tendría que preocupar el aumento con esa cláusula gatillo.

