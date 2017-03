Los gremios docentes no se reunirán con Provincia

El jefe del gremio docente bonaerense Suteba explicó que no acudirá a la reunión en rechazo a la extensión de la conciliación obligatoria.

El jefe del gremio docente bonaerense Suteba, Roberto Baradel, explicó que no acudirá a la reunión de este sábado con el gobierno de María Eugenia Vidal en rechazo a la extensión de la conciliación obligatoria dispuesta en la provincia.

En declaraciones televisivas, Baradel reveló que no se acudirá a la reunión y se hará una presentación a la justicia para quejarse por la disposición del gobierno en torno a la conciliación porque ellos entienden que originalmente “había sido dictada por el paro nacional”. m1.-



