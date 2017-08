Los ingleses eligieron a Maradona como el mejor de todos los tiempos

El Diez quedó primero en una lista de los 100 mejores futbolista de la historia. Las ubicaciones de Messi, Pelé y otros jugadores argentinos.

Los argentinos seguimos discutiendo si Maradona o Messi, si Pelé o Di Stéfano. En Gran Bretaña parece que ya lo definieron. Un análisis de la revista deportiva inglesa Four Four Two dice que, de los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos, Diego Armando Maradona ocupa sin lugar a dudas el puesto número 1.

La publicación, además, puso en el #2 nada menos que a Lionel Messi, desplazando quizá por primera vez al brasileño Pelé de la lista de los dos mejores de la historia del fútbol.

“Pelé marcó más goles. Lionel Messi ganó más títulos. Pero si viste a Diego con una pelota, lo entenderás”, dice la revista inglesa y agrega: “Su excepcional talento y fuerza de voluntad dobló el mundo del fútbol a su realidad. En Napoli y para Argentina, fue el mejor”.

El top 10 se completa con Johan Cruyff, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ferenc Puskas y Ronaldo.

Pero además de Maradona, Messi y Di Stéfano, hay más argentinos. Aquí los argentinos ubicados en los 100 mejores.

1. Diego Maradona.

2. Lionel Messi.

6. Alfredo Di Stéfano.

31. José Manuel Moreno.

56. Daniel Passarella.

58. Adolfo Pedernera.

73. Enrique Omar Sívori.

86. Gabriel Batistuta.

87. Javier Zanetti.

98. Mario Kempes.

Nota de Infonews.-



Me gusta: Me gusta Cargando...