Los metrodelegados irán ante la CIDH y la OIT por la anulación de la personería gremial

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) anunció mediante un comunicado que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reclamar por la anulación de su personería gremial, tras un fallo de la Cámara del Trabajo que ayer fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia, en un acto que consideraron un acto de “violación a la libertad sindical”.

“La Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar el recurso extraordinario que presentó la AGTSyP contra la sentencia de la Cámara del Trabajo. Pese a que la propia Cámara elevó el caso, considerando que existían argumentos suficientes para que el tribunal supremo lo tome, la Corte eludió expedirse con el flojo argumento de que el fallo de la Cámara sobre nuestra personería, no constituye sentencia definitiva”, explicaron los representantes gremiales.

En este sentido, recordaron que el fallo de la Cámara del Trabajo contra la personería “fue escandaloso” ya que en la instancia donde ambos sindicatos debían presentarse a la compulsa para ver cuál de los dos tenía más afiliados, la UTA no se presentó. “Para la Cámara, que la UTA no se haya presentado a la audiencia de conteo, no merece sanción alguna. Algo absurdo porque, de esta forma, los sindicatos que no quieran perder su personería, podrían mantenerla por siempre, con sólo faltar a estas audiencias”, sostuvieron.

Los metrodelagados dejaron en claro que “la AGTSyP sigue siendo el sindicato más representativo de los trabajadores del Subte y Premetro, con la mayor afiliación en dicho ámbito, y cuenta con todos los derechos sindicales que ha venido ejerciendo desde antes del inicio del trámite de personería gremial, durante su transcurso, y en la actualidad”.

“Conforme las normas constitucionales y la doctrina de la OIT, reconocida por la propia Corte Suprema, la AGTSyP tiene los derechos de representar los intereses colectivos de los trabajadores subterráneos, de elegir delegados y miembros de comisiones internas, de convocar a acciones sindicales, entre ellas la huelga, de negociar colectivamente, de denunciar incumplimientos de normas de higiene y salud laboral y participar de las inspecciones, entre otros”, agregaron.

“Si bien el reconocimiento formal de la personería gremial seguirá siendo un reclamo permanente, nada ha cambiado respecto a nuestra organización sindical para continuar ejerciendo la defensa de los derechos de los trabajadores del Subte y del Premetro”, concluyeron.

Infonews.-



