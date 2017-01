Los vuelos de Latam están cancelados por un paro sorpresivo desde las 4 de esta mañana

Personal de cabina para desde las 4 de este lunes en protesta por incumplimiento del acuerdo paritario y el pago de vacaciones. La medida provoca que todos los vuelos de Latam estén cancelados.

Los trabajadores de Latam agremiados como personal de cabina realizan un paro en Aeroparque desde las 4 de este lunes. Denuncian el incumplimiento del acuerdo paritario y también hay un reclamo para cobrar una parte de las vacaciones que actualmente no se les reconoce.

Paula Marconi, secretaria general de Tripulantes de Cabina explicó la situación a C5N: “Se nos venció el acuerdo paritario el 31 de diciembre. La empresa hizo una oferta que la base la aceptó, pero al día de hoy, por diferentes excusas, no la firmaron”. Y alertó: “Es probable que no podamos cobrar la paritaria acordada a fin de mes”.

Marconi también contó: “Tenemos dos tipos (de vacaciones), las reales y otros diez días, que en Aerolíneas son pagos y en Latam, no”. En ese sentido, reclaman que ese segundo tramo también sea pago. M1.-



