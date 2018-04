Luego del “corpiñazo”, cambiará el código de vestimenta en el colegio de Villa Urquiza

Una alumna provocó una revolución tras ser sancionada por su modo de vestir. Ahora tendrán que ponerse de acuerdo padres y docentes.

Bianca Schiassi lideró una revolución impensada. La chica de 18 años fue sancionada en el colegio Nº12 Reconquista, de Villa Urquiza, por no usar corpiño y sus compañeros salieron a defenderla con cartas a los directivos y un “corpiñazo” frente al Ministerio de Educación nacional, donde quemaron brasieres.

Después de la sanción y antes de la “suelta de corpiños” de este miércoles, Schiassi le confirmó al diario Clarín que los directivos le pidieron a cada curso una lista de sugerencias para un nuevo código de vestimenta.

Pero no hubo un anuncio oficial. De hecho, Schiassi se enteró de la iniciativa por los otros chicos y su madre, Adriadna Prime, fue excluida de la reunión posterior entre las autoridades y los padres que integran el Consejo Escolar de Convivencia.

“Muchos compañeros lo sabían porque lo dijeron ayer a la mañana mientras yo estaba haciendo las notas en la puerta del colegio”, contó Schiassi.

El nuevo código de vestimenta sugerido tendrá que ser aprobado por el Ministerio de Educación de la Ciudad.

La adolescente aseguró al canal C5N que la rectora le dijo a su mamá que la había sancionado por utilizar un vestido con tiritas, “y no por el corpiño”.

“A mi me parece que esta señora tiene una manera de ver las cosas bastante anticuada”, aseguró antes de agregar muy resuelta: “Si no quiero usar corpiño, no tengo que usar corpiño”.

