Lula encabeza las futuras elecciones en Brasil, pese a estar detenido

Lula Da Silva sigue al frente de las encuestas en Brasil, a pesar de que ya lleva un mes en prisión. Una encuesta lo coloca primero con un 32,4% de intención de voto contra el 16,7% del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro.

La encuesta es de la Confederación Nacional del Transporte realizado por la consultora MDA. El presidente Michel Temer aparece como el posible candidato más rechazado por parte del electorado, con vistas a los comicios de octubre.

La encuesta consigna que en caso de que el ex presidente no pueda participar, Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), disputaría ese lugar con la ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva. Nada se habla aún de la posibilidad de que Lula pueda colocar a un sucesor en su lugar.

Bolsonaro (18%) y Silva (11%) son los favoritos, seguidos por el laborista Ciro Gomes, con 9%. Con menos de 6% aparece el ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña.

El Partido de los Trabajadores confirmó a Lula como su Plan A y lo inscribirá como candidato el 15 de agosto, ante la justicia electoral. El tribunal puede impugnarlo porque es un condenado en dos instancias, pero la apelación a esta resolución puede ir más allá de la época de la elección.

Es decir que Lula podría ganar la elección y luego ser inhabilitado. “Hace un mes que Lula no puede estar en la calle y sigue venciendo”, dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

El sondeo, sin Lula, arrojó: Bolsonaro, 18,3%; Silva, 11,2%, Ciro Gomes, 9,0%; Alckmin, 5,3%; Álvaro Dias, 3,0%; Fernando Haddad, 2,3%; Fernando Collor, 1,4%; Manuela D´Ávila, 0,9%; Guilherme Boulos, 0,6%; João Amoêdo, 0,6%; Henrique Meirelles, 0,5%; Flávio Rocha, 0,4%; Rodrigo Maia, 0,4%; y Paulo Rabello de Castro, 0,1%. Los blancos y nulos son 29,6% y los indecisos 16,1%.

