Macri, sobre la huelga de la CGT: “Los paros no contribuyen a nada, no suman”

El presidente ratificó el rumbo de su gobierno y dijo que no cree que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades”.

El presidente Mauricio Macri afirmó este lunes en Tandil que “los paros no contribuyen a nada, no suman”, en referencia a la huelga general por 24 horas que realiza la CGT con la adhesión de otros sindicatos y organizaciones sociales de izquierda. Sostuvo que “lo que hay que hacer es seguir con lo que venimos haciendo, sentados en conjunto en una mesa” de diálogo con los distintos sectores.

“No creo que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos”, afirmó en una entrevista realizada en el multimedios El Eco de Tandil.

El mandatario recorrió las instalaciones del Hospital de Niños “Doctor Debilio Blanco Villegas” de Tandil, que forma parte del Plan Nacional de Telesalud Pediátrica que el Gobierno implementó el año pasado.

Fue acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, el intendente local, Miguel Lunghi, y la directora del establecimiento, Marta Brea.

El Plan Nacional de Telesalud Pediátrica es una red de colaboración y capacitación entre establecimientos y especialistas médicos de todo el país a través de la telecomunicación y videoconferencias. M1.-



