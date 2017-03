Mar del Plata: Hicieron un boquete para robar ropa

El boquete que hicieron los delincuentes

Ladrones robaron numerosas prendas de vestir de un local de ropa sobre calle San Juan, en Mar del Plata, ingresando al mismo a través de un boquete.

“Sucede que este terreno baldío está tapiado por grandes carteles con publicidad, que impide que la policía pueda ver algo desde afuera. Cuando suena la alarma, vienen pero no logran ver nada. Así es como sucedió en los últimos tres robos. Ya no sabemos que hacer”, admitió Carlos, propietario del local afectado llamado Camarón Brujo.

Según informó el comerciante a 0223, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada de este sábado y los delincuentes “robaron todas las camperas y jeans de un perchero de 1,60 metros y no llegaron a más porque algo los alertó. Si no me vaciaban el local. Me dejaron un bolso con cortafierros enormes, así que algo los detuvo”, razonó.

M1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...