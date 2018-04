Martín Bustos reconoció que tuvo sexo con el menor, pero creía que era mayor de edad

Así lo confirmó su nuevo abogado, Julio Chavarría. Además, denunció a la Fiscalía por no dejar que ejerza el derecho de legitima defensa del arbitro porque no los dejan “sacar fotocopias del expediente ni presenciar las testimoniales”.

El abogado de Martín Bustos, el juez de línea involucrado en el caso por los abusos de los jugadores de inferiores que viven en la pensión de Independiente, aseguró este lunes que éste admite haber tenido sexo con el menor pero que creía que era mayor de edad.

Chavarría contó en diálogo con C5N que su defendido tuvo relaciones sexuales por dinero con uno de los menores, que se lo presentó el jugador de 19 años, pero que no participaba de una red de trata. “¿Cuántas veces uds. piden a la persona con la van a tener sexo el documento de identidad?”, preguntó y agregó que pagar por sexo no es un delito.

Además, acusó a la Fiscal a cargo de la causa, María Soledad Garibaldi, de no permitir que se ejerza el derecho a la legitima defensa de Bustos porque no le permitió sacar copias del expediente, ni presenciar las testimoniales.

Dijo también que hay incongruencias en la declaración de la víctima y que no comprende cómo quien era “el facilitador” de los menores, el joven de 19, no está detenido. Chavarría aseguró que Bustos tampoco sabía que los chicos estaban en situación de vulnerabilidad y que ellos mismos declararon que lo hacían de manera voluntaria. m1.-



