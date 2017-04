Más de 2 mil casas fueron destruidas por las inundaciones en Comodoro Rivadavia

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, aseguró este domingo que “si digo que dos mil casas quedaron destruidas por la lluvia y el barro, me parece que me quedo corto” al hacer una evaluación de los daños provocados por el temporal que el sur de esa provincia desde el martes pasado.

“Vimos cómo el agua tiraba paredes, partía el pavimento e incluso anoche tuvimos una mala noticia porque explotó el tanque de almacenamiento de agua en Rada Tilly, con lo cual habrá que dedicarse a eso también”, expuso Das Neves.

Además, describió que también tuvieron “otra mala noticia anoche, porque el puente Bailey que iba a colocar el Ejército Argentino en camino a Caleta Córdova, que quedó destruido, no se pudo colocar y volvió a destruirse. Es agua con barro, un combo muy difícil de afrontar aunque las obras de aterrazamiento del (cerro) Chenque respondieron muy bien pero lamentablemente se estaban realizando sobre una parte”.

También aseguró que “las clases permanecerán suspendidas en Comodoro Rivadavia por que no podemos poner en riesgo a ningún chico y además porque estamos haciendo una evaluación integral, escuela por escuela, para ver en qué condiciones quedaron los edificios”.

Anunció que la fundación del Banco de la provincia del Chubut “aportará cinco millones de pesos para que se arreglen las escuelas”.

Agradeció a la “solidaridad de todo el pueblo argentino e incluso de otros países como el Paraguay que puso a disposición su Embajada, sumándose así a los cientos de anónimos, voluntarios, que están en Comodoro Rivadavia, gracias a lo cual podemos decir que hasta ahora no ha habido una sola víctima fatal”.

Informó que “se despachó un equipo sanitario que conduce el ministro de salud, Ignacio Hernández, que está en Comodoro Rivadavia con profesionales yendo a todos los barrios y también tenemos una fuerte presencia policial, de gendarmería y del Ejército, a quienes agradecemos mucho porque gracias a ellos se evitaron algunos intentos de saqueos”.

También agradeció a “las empresas petroleras, constructoras, todo el mundo colaboró con maquinaria y a todos les decimos que hay que sacar la platita del bolsillo para recuperar una ciudad tan importante como Comodoro Rivadavia”.

Anunció además que este lunes “vamos a abrir una cuenta en el banco del Chubut para canalizar los aportes económicos y le pedí a los diputados que lo recaudado sea rendido en la Legislatura, porque cuando suceden estas cosas puede ocurrir que con tanto movimiento y tanta gente involucrada alguien actúe como no corresponde”. m1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...