Más de 2500 participantes pasaron por Media Party 2017

Con más de 2500 participantes, cerró la Media Party, organizada con el apoyo de Hacks/Hackers Buenos Aires. Por sexto año consecutivo la conferencia productiva que dura tres días en Ciudad Cultural Konex ofreció la posibilidad de observar 24 charlas centrales, participar en 60 workshops, recorrer la feria con unos 48 proyectos, más de 50 charlas relámpago y produjo 9 proyectos en el hackatón. Al finalizar el evento, la base de usuarios de Hacks/Hackers había llegado a más de 9000 miembros manteniendo al grupo como el capítulo más popular a nivel global por encima de New York, Londres y San Francisco.

Entre sus momentos más recordados, estuvo la presencia de Dima Khatib, jefa global de AJ+, el área digital de la cadena árabe con sede en Qatar, y la reunión de cinco integrantes del Coral Project, un proyecto en conjunto para resolver el tema de las conversaciones en Internet de Washington Post, New York Times, Mozilla Foundation y el apoyo de Knight Foundation, que cuenta con tres programadores argentinos involucrados. Las charlas de Andrew Losowski de Coral Project y Greg Barber de Washington Post, desandaron la relación con las audiencias y la forma de encauzar las conversaciones y recuperar reputación de los medios frente a sus lectores.

Además, la conferencia productiva contó con la invaluable presencia de Jacqui Maher, quien estuviera en New York Times, BBC y vino desde su lugar de jefa de innovación de Conde Nast en Londres; Pablo Mercado, el CTO de Vox Media, referente y gurú global de los medios. Y con la genial charla de Albert Sun (The New York Times) dentro del área interactiva quien contó cómo se preparó el prestigioso medio para la cobertura de las últimas elecciones.

El formato del evento constó de charlas durante las mañanas, talleres durante la tarde y una serie de actividades paralelas como las charlas relámpagos, la feria de medios (el primer día) y un hackatón, espacio productivo y colaborativo. Entre las keynotes (charlas destacadas durante la mañana) hubo además tres locales: Cristian Alarcón de Anfibia, Dan Zajdband por su trabajo en Coral Project, y Juan Melano de Croma.io. Entre los talleres más populares estuvieron Cómo crear videos de alta calidad, que funcionen en redes sociales de Alba Mora Roca (AJ+), 10 claves del éxito para emprendedores de medios digitales en America Latina de Janine Warner, Instant Articles: From Zero to Production de Facebook y Obtén tu data, una intro de scraping para periodistas de Google News Lab.

El 80 por ciento del tiempo estuvo destinado a que tanto los oradores globales, como las comunidades regionales tuvieron oportunidad de mostrar cómo trabajan, de dar talleres sobre nuevas metodologías, recomendaciones sobre cómo acelerar innovación y dedicarle un tiempo a la maratón de hackeo, espacio de trabajo colaborativo, para aquellos que querían poner las manos en el código, esta vez en modo paralelo al resto del evento. Entre los proyectos destacados del hackatón estuvo el Fachómetro, un juego para detectar el nivel de intolerancia en una sociedad, MateEmoji, para proponer que se incorpore el Emoji del mate en el consorcio global de caracteres y la integración del sistema de comentarios Talk en Página/12.

En cuanto a las temáticas, el gran foco este año estuvo tratar de desentramar el impacto de las noticias falsas, o llamadas fake news, en la era de la post verdad. En ese sentido, hubo una mesa con la presencia de Jonathan Albright de la Universidad de Columbia y Ed Bice de la flamante empresa Meedan, que desarrolla software para ayudar a detectar noticias falsas en la red, junto a Olivia Sohr de Chequeado.

Además, estuvieron presentes oradores de Google y Facebook, organizaciones que centrales en la distribución de noticias y en la pelea por la monetización. En el caso de Facebook, Media Party contó con Derek Silverman de Crowdtangle, una empresa recientemente adquirida por la red social que sirve para medir la performance de contenido en redes sociales y el programador Diego Moreno Quinteiro. De Google, estuvo Marco Túlio Pires; quien tiene una vasta trayectoria como trainer en periodismo de datos y Juan Manuel Lucero. Siguiendo el tema de métricas de contenido también estuvo Sonya Song de Chartbeat, una herramienta estándar de análisis de noticias, Pietro Passarelli autor de un software que permite mejorar las transcripciones de video Autoedit.

La investigación asistida por informáticos tuvo como representante máximo a Friedrich Lindenberg, un programador y periodista de datos que trabaja en OCCRP, una red de que investiga el crimen organizado a nivel global, en la misma red de la que forma parte el sitio Krik de Belgrado, quien contará con la presencia de Bojana Jovanovic, una de sus fundadoras. Entre los datos de color, al cierre del evento, y con más de 50 voluntarios sobre el escenario, la organización develó que se consumieron 170 litros de café.

Media Party 2017 contó con el apoyo de Omidyar Network, Mozilla Foundation, Open News, Open Society Foundation, Facebook, Google News Labs, International Center For Journalism, Telecom, Kipus, Tea, entre muchos otros, y el apoyo de una vibrante comunidad de emprendedores bajo la red de Hacks/Hackers a través del mundo. Además de un equipo ejecutivo, más de 60 voluntarios participaron de la organización. Fuente: Media Party Production .-

