Máximo Kirchner: “No le alcanza a Macri con perseguir, no puede tapar lo que está pasando”

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó el plenario de Unidad Ciudadana y en medio de las denuncias de corrupción en la obra pública en el gobierno anterior apuntó contra el presidente.

Más de 20 mil personas participaron del plenario de Unidad Ciudadana en Ensenada. Allí, el diputado nacional Máximo Kirchner fue el único orador y apuntó a moviliar a los militantes de cara al 2019 y realizó fuertes críticas al presidente Macri y al Poder Judicial, en medio de las denuncias por corrupción en el manejo de la obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández.

El diputado sostuvo que “Macri tiene que entender que no le va a alcanzar con perseguir. No va a modificar la realidad con perseguir. Podrá hacer con nosotros lo que quiera. Y vemos que puede hacer lo que quiera el emperador. El emperador hace así (pulgar para abajo) y ahí está el partido judicial, con jueces que han tenido más de 70 causas y pedidos de juicio político que no han hecho nada por los argentinos pero para mantenerse obedecen al Presidente”. En este sentido, señaló que “entonces la idea que tienen es poner a Cristina a disposición del Poder Ejecutivo nacional, como en las viejas épocas”.

En otra parte del discurso volvió a apuntar al presidente y a una insgina bandera de Cambiemos como es la transparencia: “Que nos venga a correr con la vaina de la transparencia un Macri: el socio de Rousselot, el que contrabandeó autopartes en la Argentina y lo salvó la Corte Suprema de la mayoría automática, el que espió a su familia y estuvo procesado durante años, sin que nadie del Gobierno lo persiguiera, con todas sus garantías. Incluso pudo ser candidato a Presidente y ganar”.

En el mismo sentido, agregó: “Yo lo ví a De Angeli cortar la ruta 100 días y hoy es senador y (Santiago) Maldonado cortó la ruta dos días y apareció en el fondo de un río. Nuestra argentina era libre”.

Hizo una analogía entre lo que pasó con Papel Prensa y la causa de los cuadernos (en realidad fotocopias) que involucran en casos de corrupción al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hace referencia a un reportaje al dueño del diario La Nación donde dice que él y Magnetto (CEO de Clarín) pensaban irse a Uruguay el día que saliera el informe sobre Papel Prensa: “Pensando que los iban a meter presos, se fugan. Miren cómo son. No, nosotros estamos acá. No nos vamos a ir a ningún lado, no somos como ellos. Ellos pensando que iban a ir presos, se fugan, miren si tendrán el culo sucio que se escapaban del país”.

Por último, cuestionó el rumbo económico que tomó el gobierno y afirmó: “Han elegido cumplir con la señora Lagarde y han decidido no cumplir aquellas promesas de campaña que le hicieron al pueblo argentino para ganar la elección en el 2015. Está claro cuál es el orden de prioridades de este gobierno, y eso no va a cambiar”. Nota gentileza de INFONEWS.-



