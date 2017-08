Menem fue inhabilitado pero sus boletas estarán en el cuarto oscuro

Aunque fue inhabilitado por la Cámara Nacional Electoral para presentarse como pre candidato en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo, las boletas con el nombre y foto del ex presidente Carlos Menem como pre candidato a senador nacional por La Rioja.

Es que ya no queda tiempo para imprimir nuevas antes del domingo. Por eso en su fallo la Cámara Nacional Electoral advierte que “debe dejarse sin efecto la oficialización de la precandidatura impugnada, debiendo en consecuencia la lista ‘La Rioja Federal’ del Frente Justicialista Riojano, proceder a su adecuación. Ello, sin perjuicio de la validez de los medios instrumentales hasta aquí aprobados y que a esta altura del cronograma electoral no resulte materialmente posible modificar, en resguardo de los derechos de los electores”.

Por ello uno de los apoderados del PJ Riojano, Gustavo Romero, aseguró a Cadena 3 que los votos “serán con la figura del doctor Menem. El mismo fallo de la Cámara dice que los pasos que ya están dados en el proceso electoral quedan cumplidos. La boleta fue aprobada y está dentro de la urna, que está lista para ser entregada a los presidentes de mesa”.

De todas maneras, aunque las boletas llevarán el nombre y rostro de Menem, los votos irán a su reemplazante, Florencia López, quien aparece en las boletas como segunda pre candidata detrás de Menem. Ricardo Guerra, actual ministro de Hacienda de La Rioja, que aparece como primer suplente en las boletas ocupará así el segundo lugar en la lista. m1.-



