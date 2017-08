Menem no podrá ser candidato: la Cámara Electoral hizo lugar a la impugnación

La Cámara Nacional Electoral impugnó la postulación del ex presidente Carlos Menem como pre candidato a senador nacional por La Rioja, en discrepancia con la opinión de un fiscal electoral que se había pronunciado poco antes por su validez. De esta manera Menem no podrá ser pre candidato a senador en las próximas elecciones PASO.

Así lo resolvieron los camaristas Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, de la Cámara Nacional Electoral, que hicieron lugar a la impugnación de la candidatura a raíz del antecedente por el caso “Romero Feris”.

La decisión se tomó luego de que el fiscal Jorge Di Lello avalara la candidatura del ex jefe de Estado para postularse a un tercer periodo en la Camara alta.

Los camaristas aplicaron el antecedente del caso del ex gobernador Romero Feris del año 2003, sobre quien pesaban sentencias condenatorias en primera instancia por delitos de corrupción.

Menem fue condenado a la pena de 7 años de prisión dictada por la Cámara Federal de Casación Penal. La discusión que se planteó es que esta condena no está firme ya que aún debe resolver la Corte Suprema.

Esta mañana el fiscal Di Lello había avalado la candidatura al sostener que la competencia para examinar la idoneidad moral de un candidato a senador nacional no corresponde a un tribunal electoral sino que en virtud del art. 64 de la Constitución Nacional es facultad de la Cámara de Senadores de la Nación.

“El sistema de elección de senadores previsto en la C.N. supone que la Justicia Electoral certifica el cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias, los partidos políticos o alianzas proponen a sus candidatos y la legislatura los designa”, decía el dictamen.

La pre candidatura de Menem fue cuestionada por la alianza Frente por el Socialismo distrito La Rioja y en otras demandas por tener el ex presidente sentencia de la Cámara Nacional de Casación que lo condenó a siete años de prisión por contrabando de armas a Croacia y a Ecuador.

Menem obtuvo fallo favorable de primera instancia en La Rioja, pero la sentencia fue apelada y llegó a la justicia electoral nacional. Las objeciones fueron presentadas con defectos formales fuera de término, según se desprende del dictamen del fiscal electoral y de un fallo de la justicia electoral de La Rioja. Pero ahora la Cámara revirtió la decisión.

Por otra parte, la Corte Suprema recién comenzará a analizar la condena a 7 años de prisión al ex presidente por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, en el marco de una causa que comenzó en 1995. El viernes ingresó el recurso extraordinario de la defensa del ex mandatario a la Corte.

En junio pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Menem, pero su defensa apeló ante la Corte, recurso que fue aceptado y ya está en el alto tribunal. La Sala I de Casación integrada por los jueces Ana María Figueroa, Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani confirmó además las penas de una decena de acusados.

Menem había sido condenado en 2013 por el envío ilegal de 6000 toneladas de armas del Ejército a Ecuador y Croacia durante la década del ’90 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 que en su momento solicitó su desafuero como senador.

Entre junio y noviembre de 2001 el ex presidente estuvo en prisión domiciliaria en una quinta de su amigo y ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanian, por orden del entonces juez federal Jorge Urso. Luego, fue liberado por un fallo de la Corte Suprema.

Por el contrabando agravado de armas también fueron condenados el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, que falleció el año pasado a 5 años y seis meses, el traficante de armas Diego Palleros a 5 años de prisión, Jorge Cornejo Torino, quien era director de la Fábrica Militar de Río Tercero, 4 años y 6 meses de prisión y Teresa Irañeta de Canterino, 4 años, quienes fueron considerados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal como coautores del delito de contrabando agravado. Además fueron condenados otros acusados.

La sentencia por el caso de las armas no es la única dictada contra Menem. En 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 condenó al ex presidente por el delito de peculado en la causa de los sobresueldos a la pena de 4 años y 6 meses. La semana pasada, Casación le anuló además el sobreseimiento en la causa por la voladura de la Fábrica de Río Tercero.

